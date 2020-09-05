أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.





سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.



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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.27 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.20 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.77 جنيه للشراء و 42.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.94 جنيه للشراء و22.41 جنيه للبيع.

ننشر أسعار العملات العربية