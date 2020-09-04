حكاية السيسي مع الأقباط في 6 سنوات.. توفيق أوضاع 937 كنيسة و631 مبنى حتى أبريل الماضى.. وتخصيص 41 قطعة أرض لبناء كنائس بالمدن الجديدة على رأسها كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

*صدور قانون بناء وترميم الكنائس في 2016 من أهم مكتسبات دولة المواطنة

*الدولة تعيد نحو 80 كنيسة إلى حالتها الأولى بعد اعتداء الإخوان عليها في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة

* المنيا تحتل المركز الأول في ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بـ 286 كنيسة ومبنى

* تخصيص 41 قطعة أرض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2019

* الانتهاء من ترميم وتطوير 13 كنيسة ودير أثرى والعمل على 42 أخرى على مستوى الجمهورية

*ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بتكلفة 101 مليون جنيه يجري ترميم وتطوير 42 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية

*الانتهاء من إنشاء 6 كنائس جديدة وجار العمل على تأسيس 8 آخرى في المدن الجديدة









منذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وهو لديه الحرص الكامل على تحقيق مبدأ المواطنة وكسر أى محاولة للتفرقة بين المواطنين، ليس عن طريق الشعارات والكلمات المنمقة ولكن من خلال العمل بجدية والتأكيد على وحدة صف الشعب المصري، وهو ما جعل العديد من المشكلات التى كان يعاني منها الأقباط تكاد أن تختفى خاصة فيما يتعلق ببناء الكنائس والمباني الخدمية.





الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أول رئيس جمهورية في بلادنا يحرص على حضور احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيارة الكنيسة منذ أن أصبح رئيسا لكل المصريين، فضلا عن اهتمامه ببناء الكنائس في المدن الجديدة، والعمل على تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها في مختلف المحافظات المصرية، إلى جانب إعادة ترميم وإصلاح وتجديد الكنائس التى تضررت جراء الهجمات الإرهابية التى شنتتها جماعة الإخوان الإرهابية في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة وما تلى ذلك من أحداث.









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وخلال فترة حكم الرئيس السيسي تم صدور القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها في 28 سبتمبر 2016، وسط ترحيب كبير من جانب مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب والقيادات الدينية المسيحية، باعتبار أن القانون الجديد ينهي مشكلة قائمة منذ عدة عهود مرتبطة بالصعوبات التي تواجهها عملية بناء وترميم الكنائس.









الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد جموع الأقباط ومن داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بترميم الكنائس التى تضررت وأحرقت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، حيث تعرضت 72 كنيسة للتخريب والحرق والتدمير، على يد جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها، وتم إعادة هذه الكنائس لحالة أفضل من الحالة الإنشائية الأولى لها.





وكانت محافظة المنيا، إحدى أكثر المحافظات خسارة فى تخريب الكنائس، حيث وصل عدد المنشآت التى تم تخريبها لقرابة 19 كنيسة ومبنى تابعا لها، كما حرقت عناصر الجماعة الإرهابية أكثر من 5 مواقع في محافظة أسيوط، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الخسائر، تلتها محافظة الفيوم بـ4 مواقع تم الاعتداء عليها، و3 كنائس ومبان فى السويس، وموقع واحد فى الجيزة، وأخرى فى شمال سيناء، وكنيسة بسوهاج، فضلًا عن أكثر من 35 موقعًا آخر نالتهم تخريبات جزئية لم تؤثر على ممارسة الشعائر الدينية فيها.





جرائم الإخوان وحلفائهم لم تتوقف عند هذا الحد، لكن تم استهداف عدد من الكنائس، بعد ذلك، من بينها الكنيسة البطرسية الواقعة فى حرم كاتدرائية الكرازة المرقسية فى العباسية، وعدد من المواقع الكنسية الأخرى، إلا أن اليقظة الأمنية أصبحت تحبط وصولهم لداخل الكنائس أنفسها، وهو ما قلل كثيرًا من الخسائر التى أراد الإخوان تحقيقها فى شركاء الوطن.





وحسب حصر كشف عنه عدد من أعضاء مجلس النواب، فإن جرائم الإخوان تجاه الكنائس المصرية فى الفترة الأخيرة، نتج عنها استهداف قرابة 80 كنيسة فى المحافظات المختلفة، وتم إصلاح وترميم كافة هذه الكنائس .





وتزامنًا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل من العام الجاري، تم الإعلان عن المحصلة الأحدث لأعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، التي تم تشكيلها في يناير 2017 تطبيقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.





وأسفرت نتائج أعمال اللجنة حتى أبريل 2020 عن توفيق أوضاع 1568 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، مقسمة ما بين 937 كنيسة، و631 مبنى.





واحتلت محافظة المنيا المركز الأول في ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بـ 286 كنيسة ومبنى، تلتها محافظة الجيزة بـ144 كنيسة ومبنى، والقليوبية بـ 138 كنيسة ومبنى وسوهاج بـ131 كنيسة ومبنى، والإسكندرية بـ123 كنيسة ومبنى، والشرقية بـ98 كنيسة ومبنى.





كما تم تقنين أوضاع 94 كنيسة ومبنى في البحيرة و92 كنيسة ومبنى في أسيوط، و87 كنيسة ومبنى في بني سويف، بالإضافة إلى 83 كنيسة ومبنى في القاهرة، و47 في أسوان، و43 في الغربية، و33 في محافظة المنوفية، و32 في الدقهلية، و25 في الأقصر، و19 في البحر الأحمر، و19 في قنا، و17 في السويس، و16 في الإسماعيلية، و13 في مطروح، و10 في بورسعيد، و8 في كفرالشيخ، و7 في الفيوم، والوادي الجديد 2 كنيسة ومبنى، وأخيرًا محافظة جنوب سيناء بعدد (1) كنيسة.





وفي يناير 2020 أعلن مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع، حيث تم خلال الفترة الماضية افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، بينما يجري تنفيذ 8 كنائس بمدن (المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، غرب قنا، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، غرب أسيوط). بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 كنيسة وملحقاتها بمحافظة المنيا.





وتأكيدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية إنشاء كنيسة في كل مدينة جديدة يتم التخطيط لها والعمل على إنشائها وتأسيسها تم الإعلان عن تخصيص 41 قطعة أرض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2019، وإلى جانب هذه الخطوات، تم أيضا ترميم وتأهيل الكنائس والأديرة الأثرية حيث تم ترميم وتطوير 13 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية، كما بلغت تكلفة ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة 101 مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة ترميم دير «الأنبا بضابا» بنجع حمادي 4 ملايين جنيه، بينما يجري ترميم وتطوير 42 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية.

