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واقعة قديمة| مجدي عبد الغني يكشف كواليس سرقة كأس إفريقيا من الجبلاية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:30 م
الكابتن مجدي عبد
الكابتن مجدي عبد الغني
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حمزة شعيب
نفي الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ماتردد عن اتهامه للكابتن شوقي غريب بسرقة كأس الأمم الإفريقية، قائلا: "لم أقل ذلك، وإنما قلت اسألوا  شوقي غريب، لأنه كان في الاتحاد والمنتخب وفي الإدارة الفنية.. مش معنى إن جبت سيرة شوقي غريب، إن قلت إنه أخذ الكأس".

وقال عبد الغني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن عملية سرقة كأس إفريقيا تمت في 2012 أو 2013 وسرق الاتحاد بالكامل وقتها، وتم فتح تحقيق في الأمر وإعادة بعض الكئوس.

ونوه إلى أن الكئوس غير موجودة في مقر اتحاد الكرة منذ 8 سنوات وتم فتح التحقيق لمعرفة المسئول عن الواقعة.

وأكمل:"تم الهجوم على الاتحاد في 2012 أو 2013 وسرقة الاتحاد بالكامل من قبل الالتراس، سرقة الكئوس ليست جديدة، والناس كلها عارفة".

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