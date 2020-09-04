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أخبار العالم

وزير الخارجية الإيطالية: مشاركة جيران ليبيا ضرورية لتحقيق الاستقرار

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:31 م
وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
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أحمد محرم
نقلت قناة "فرانس 24" عن وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو، تأكيده أن من الضروري إشراك جيران ليبيا في عملية تحقيق الاستقرار في البلد الذي تعمه الفوضى.




ورحب دي مايو، الذي زار ليبيا هذا الأسبوع، بما سماه "خطوات إلى الأمام"، تم التوصل إليها مع اتفاق وقف إطلاق النار.


وفي 22 أغسطس، أعلن مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق بشكل منفصل وقف إطلاق النار والاستعداد لتنظيم انتخابات.


وقال دي مايو على هامش المنتدى الاقتصادي السياسي "البيت الاوروبي امبروسيتي"، "في الأيام المقبلة، سيكون ضروريًا إشراك الدول المجاورة لليبيا" لأنه "بدون الفاعلين المعنيين مباشرة الذين لهم تأثير على الطرفين، سيكون من الصعب تسوية الوضع".


وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لديه "سلسلة من المبادرات القيمة" التي تدعمها إيطاليا "بالكامل".


ورفض الوزير الاتهامات، أن روما تريد اداء دور توازني من خلال الحفاظ على الاتصالات مع الجيش الوطني الليبي، قائلًا إن إيطاليا تخاطب جميع الفاعلين من أجل "تعزيز الحوار بين الأطراف".


وقال إن روما تعمل على وجه الخصوص "لإعادة تصدير النفط. بالنسبة لإيطاليا، هذه واحدة من الأولويات المطلقة. صادرات النفط ستجعل من الممكن جلب الأموال إلى خزينة الدولة الليبية، لمساعدة مواطنيها".
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