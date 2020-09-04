بـ تشرتاية سودة.. محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل سيارته

واختتمت الأحد الماضي، منافسات أطول مواسم بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، والذي يطلق عليه موسم كورونا، بتتويج ليفربول بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول بلقب بطولة الدوري الانجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا، وحققه الفريق بعد قدوم محمد صلاح، الذى فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في ومع ذلك توجه انتقادات كثيرة إلى محمد بخصوص أدائه هذا الموسم.

