تنسيق 2020.. شروط الالتحاق بأقسام تربية حلوان

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان شروط القبول بالشعب المختلفة بالكلية للعام الدراسى 2020-2021، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والطلاب المصريين بالخارج والوافدين والمحولين، وفقا لمجموعة من القواعد والشروط التالية:









وتضم كلية التربية بجامعة حلوان 19 قسما مختلفا بين أقسام اللغات وأقسام التعليم الأساسى وأقسام الأدبية والعلمية والتربية الخاصة ورياض الأطفال.





وننشر لطلاب الثانوية العامة بتنسيق 2020 المرحلة الثانية شروط القبول بشعب كلية التربية بجامعة حلوان





1- اللغة العربية عام:

تقبل هذه الشعبة طلاب الثانوية العامة العلمي والأدبي من خريجي مدارس الثانوية العامة لغات و التجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية، والحاصلين على الحد الأدنى لدرجة اللغة العربية بنسبة 90%، ويتم ترتيب الطلاب تنازليا وفقا للمجموع الكلي الحاصل عليه الطالب، ووفقا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.





2- اللغة الإنجليزية عام:

تقبل هذه الشعبة طلاب الثانوية قسمي العلمي والأدبي خريجي مدارس الثانوية لغات و التجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية، والحاصلين على الحد الأدنى لدرجة اللغة الإنجليزية بنسبة 90%، كلغة أولى، ويتم ترتيب الطلاب تنازليا وفقا المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب ووفقا للأعداد المطلوبة بالشعب.





الشعب الأدبية لطلاب العلمي والأدبي





1- التاريخ:

تقبل هذه الشعبة طلاب القسم الأدبي نظام حديث، وكذلك القسم العلمي نظام قديم، بشرط درجة مادة التاريخ من خريجي مدارس الثانوية العامة لغات و التجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية، والحاصلين على الحد الأدنى لدرجة التاريخ بنسبة 90%، ويتم ترتيب الطلاب تنازليا وفقا المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب، ووفقا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.





2- الجغرافيا:

تقبل هذه الشعبة طلاب القسم الأدبي حديث / قديم من خريجي مدارس الثانوية لغات / و التجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية، على أن يكون الطالب قد درس مادة الجغرافيا كمادة أساسية.





- شعب "التربية الخاصة– تكنولوجيا التعليم– رياض الأطفال"





1- التربية الخاصة:

تقبل هذه الشعبة طلاب العلمي والأدبي من خريجى مدارس الثانوية لغات / و التجريبية لغات والثانوية العامة حكومي، وتقسم إلى شعبة التربية الخاصة باللغة الإنجليزية، ووفقا للأعداد المطلوبة، وكذلك يتم قبول الطلاب بشعبة التربية الخاصة باللغة الإنجليزية من الذين تم ترشيحهم بشعبة التربية الخاصة باللغة العربية، على أن يكون الطالب حاصل على 85% من درجة اللغة الإنجليزية.





2- تكنولوجيا التعليم:

تقبل طلاب قسمي العلمي والأدبي من خريجى مدارس الثانوية اللغات / والتجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية، ووفقا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.





3- رياض الأطفال:

تقبل الطلاب المرشحين مباشرة من مكتب التنسيق.





– الشعب العلمية

1- الطبيعة عربي:

تقبل هذه الشعبة طلاب القسم العلمي "رياضة- علوم"، من خريجي الثانوية العامة الحكومية و اللغات الخاصة والتجريبية، على أن يكون الطالب قد درس مادة الفيزياء ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الفيزياء، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازليًا وفقًا للمجموع الكلي بمجموع بطاقة الترشيح، ووفقًا للأعداد المطلوبة.





2- الطبيعة إنجليزي:

تقبل هذه الشعبة الطلاب الذين تم قبولهم في شعبة الطبيعة عربي، على أن يكون الطالب حاصل على 85% من درجة الإنجليزية ووفقًا للأعداد المطلوبة، وهذه الشعبة بالمصروفات، على أن لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالبا.





3- الكيمياء عربي:

تقبل هذه الشعبة طلاب القسم العلمي "رياضة- علوم"، من خريجي الثانوية العامة الحكومية و اللغات الخاصة والتجريبية، على أن يكون الطالب قد درس مادة الكيمياء ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الكيمياء، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازليًا وفقًا للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح، ووفقًا للأعداد المطلوبة





4- الكيمياء إنجليزي:

تقبل هذه الشعبة الطلاب الذين تم قبولهم في شعبة الكيمياء عربي، على أن يكون الطالب حاصل على 85% من درجة الإنجليزية ووفقًا للأعداد المطلوبة بهذه الشعبة بالمصروفات، على أن لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالبا.





5- رياضيات عربي:

تقبل هذه الشعبة الطلاب المرشحين مباشرة من مكتب التنسيق لشعبة الرياضيات.





6- رياضيات إنجليزي:

تقبل هذه الشعبة الطلاب المرشحين لشعبة الرياضيات عام عربي، على أن يكون الطالب حاصل على 85% من درجة الإنجليزية، ووفقًا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة بالمصروفات، على أن لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالبا.





7- بيولوجي - جيولوجي:

تقبل هذه الشعبة طلاب العلمي علوم حديث/قديم من خريجي الثانوية العامة الحكومية و اللغات الخاصة والتجريبية، على أن يكون الطالب قد درس مادة الأحياء أو الجيولوجيا، ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الأحياء أو الجيولوجيا، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازليًا ووفقًا للأعداد المطلوبة.





- شعب التعليم الأساسي

1- اللغة العربية أساسي:

تقبل هذه الشعبة طلاب قسمي العلمي والأدبي خريجي الثانوية العامة الحكومية و اللغات الخاصة والتجريبية، والمرشحين تعليم أساسي مباشرة من مكتب التنسيق، والمحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسي في حدود نسبة 5% من عدد المرشحين، على أن يكون الحد الأدنى 90% لدرجة اللغة العربية، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازليًا وفقًا للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح الحاصل عليه الطالب، ووفقًا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.





2- اللغة الإنجليزية أساسي:

تقبل هذه الشعبة طلاب قسمي العلمي والأدبي خريجى الثانوية العامة الحكومية و اللغات الخاصة والتجريبية والمرشحين تعليم أساسى مباشرة من مكتب التنسيق، والمحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسي في حدود نسبة 5% من عدد المرشحين، على أن يكون الحد الأدنى 90% لدرجة اللغة الإنجليزية، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازليًا وفقًا للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح الحاصل عليه الطالب، ووفقًا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.





3- رياضة أساسي:

تقبل هذه الشعبة خريجي الثانوية العامة قسم العلمي رياضة، والمرشحين تعليم أساسي على أن يكون الحد الأدنى 90% لدرجة الرياضيات (بحتة/ تطبيقية)، وكذلك علمي علوم ثانوية عامة نظام قديم "شرط دراسة رياضة 1"، أو المحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسي في حدود نسبة 5% من عدد المرشحين، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازليًا وفقًا للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح الحاصل عليه الطالب، ووفقًا للأعداد المطلوبة.





4- علوم أساسي:

تقبل هذه الشعبة خريجى الثانوية العامة قسم العلمي علوم/رياضة حديثة، وكذلك خريجي الثانوية العامة العلمي علوم/رياضة قديمة، على أن يكون الحد الأدنى 90% لأحد المواد "الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الجيولوجيا"، والمرشحين تعليم أساسي مباشرة من مكتب التنسيق، والمحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسي، في حدود نسبة 5% من عدد المرشحين العلمي (رياضة – علوم )، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازليًا وفقًا للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح، ووفقًا للأعداد المطلوبة .





5- الدراسات الاجتماعية أساسي:

تقبل هذه الشعبة طلاب قسم الأدبي القديم/حديث من خريجي الثانوية العامة والمرشحين تعليم أساسي والمحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسي في حدود نسبة 5% من عدد المرشحين والحاصلين على الحد الأدنى لدرجة الجغرافيا /التاريخ بنسبة 90%.



