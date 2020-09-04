AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زياد باكيًا.. الاطفال بتخاف منى وبتقولى يا أبو وش محروق| وعايز أروح المدرسة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:01 م
الطفل زياد
الطفل زياد
Advertisements
أسامة علي
عرض الإعلامى مصطفى بكرى تقريرا عن طفل يدعى زياد على، تعرض لحادث مؤلم بعد ولادته أفقده إحدى قدميه وذراعه اليمنى، بعد إجراء 12 عملية له.

وقالت والدة الطفل زياد خلال التقرير الذي أذاعه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، إنه بعد ولادتها زياد تم وضعه فى المدفأة داخل المستشفى، وملأ الدخان المستشفى وأخبروها بأن المدفأة حرقت طفلها.


ومن جانبه قال والد زياد، إن ولده يحتاج أجهزة وأطرافا بأسعار غالية الثمن.

وقال الطفل زياد باكيا:" الأطفال بتخاف مني وبتقولى يا ابو وش محروق، وانا نفسى اروح المدرسة".


 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفًا من إصابتها بحروق.. حالة مرضية نادرة تمنع أمًا من معانقة أو لمس طفلتها

من الدور 23 في موسكو.. زجاجة تدمر جمجمة طفلة في الرابعة من عمرها

والدة طفل من ذوي الهمم تستغيث والتعليم تستجيب

القصة الكاملة لاختطاف 4 أطفال فى البساتين.. الأم : بقالهم أسبوعين بعيد عن حضنى.. فيديو

الطفلة المعجزة.. ولدت بمرض نادر وتحتاج لزراعة 3 قلوب لتعيش | صور

ادعت أنها حاولت الانتحار .. زوجة أب قتلت ابنة زوجها بعد حرمانها من الطعام لمدة أسبوعين

ترشيحاتنا

وفاة والد جيهان قمري.. تفاصيل الجنازة والعزاء

زيادة 4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020

مطالبات باجتماع عاجل في الكنيست عن صفقة الطائرات للإمارات

"الصحة" تنشر عناوين 24 معملا لإجراء المسافرين للخارج تحاليل كورونا بها

إسماعيل يوسف أمينًا لصندوق الزمالك بدلا من أشرف زكي

مرتضى منصور: مستمرون في الدفاع عن الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأصفر الجريء.. نسرين أمين بإطلالة تكشف جمالها .. شاهد

علامة غريبة في البول تشير للإصابة بـ السكر من النوع 2 .. اكتشفها

آخر أيام الصيفية.. سفير الصين في الرياض ينشر أشهر أغاني فيروز