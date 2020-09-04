زياد باكيًا.. الاطفال بتخاف منى وبتقولى يا أبو وش محروق| وعايز أروح المدرسة





وقالت والدة الطفل زياد خلال التقرير الذي أذاعه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، إنه بعد ولادتها زياد تم وضعه فى المدفأة داخل المستشفى، وملأ الدخان المستشفى وأخبروها بأن المدفأة حرقت طفلها.









ومن جانبه قال والد زياد، إن ولده يحتاج أجهزة وأطرافا بأسعار غالية الثمن.





وقال الطفل زياد باكيا:" الأطفال بتخاف مني وبتقولى يا ابو وش محروق، وانا نفسى اروح المدرسة".









عرض الإعلامى مصطفى بكرى تقريرا عن طفل يدعى زياد على، تعرض لحادث مؤلم بعد ولادته أفقده إحدى قدميه وذراعه اليمنى، بعد إجراء 12 عملية له.