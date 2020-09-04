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مجدي عبد الغني عن الكئوس المختفية: سمعت بوجود كاسين عند شوقي غريب وأحمد حسن

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:57 م
مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني
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حمزة شعيب
قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، إن مجلس إدارة "الجبلاية" السابق تولى المسئولية عقب اختفاء ميداليات وكئوس من مقر اتحاد الكرة بثلاث سنوات.

وأضاف عبد الغني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن عملية سرقة كأس إفريقيا تمت في 2012 أو 2013 وسرق الاتحاد بالكامل وقتها، وتم فتح تحقيق في الأمر وإعادة بعض الكئوس.

وتعجب عبد الغني من فتح القضية مرة أخري، مردفا:" قلت في السابق اسألوا شوقي غريب لأنه  كان شريك أساسي في البطولات ويريد التواجد في الأمور الإدارية".

ونفي أنه يكون في كلامه إتهام لشوقي غريب بإمتلاك الكئوس، قائلا: "أنا مثل الجماهير لا أعرف أين اختفت الكئوس، أنا سمعت فيه كأس عند شوقي غريب وكأس عند أحمد حسن".
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