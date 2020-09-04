برلماني يطالب بتحقيق فوري فى سرقة كأس الأمم الافريقية| ويؤكد: إهمال جسيم

شدد النائب رضوان الزياتي عضو مجلس النواب، على ضرورة إجراء تحقيق عاجل فى اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة واصفا ما حدث بالكارثة.





وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، إنه لابد من تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والشباب والرياضة لبحث الأمر متابعا: "التحقيق فى الواقعة سيكشف المتسبب في ذلك وسلطات الدولة تستطيع ضبط الجاني او السارق".









وأكد الزياني ما حدث إهمال جسيم متسائلا:" أين الرقابة على هذه الكئوس والأوسمة ومن سهل الاستيلاء عليها ومن المسئول من داخل الاتحاد مستطردا ما حدث يعبر عن تقصير شديد".









ويأتي ذلك بعد إعلان اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة عقب رغبة اللجنة الخماسية في عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كأس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب به ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.









وكان الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق قد أعلن اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة بعد رغبة اللجنة الخماسية فى عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كأس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب به ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.