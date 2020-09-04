مستقبل وطن بكفرالشيخ يواصل مؤتمراته قبل إعادة الشيوخ .. صور

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ مؤتمرًا جماهيرًيا لدعم ومساندة مرشحي الحزب في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك تحت رعاية وحضور المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم.





وحضر المؤتمر، مرشحا الحزب أشرف ممدوح عبد الونيس رقم 1 رمز الكتاب، و المهندس علي العجواني ، رقم 2 رمز سنبلة القمح واللواء فؤاد عبد الدايم، عضو هيئة المكتب، وجمال الصيرفي، أمين الحزب بمركز بيلا، والمحاسب محمد عبد الحميد عرابي، عضو هيئة المكتب، والمحاسب خميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، بالمحافظة

وأشاد المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، بالموقف المشرف لأهالي بيلا والتصويت للحزب خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا " وتنتظر المزيد إن شاء الله من أهالينا في بيلا خلال جولة الإعادة والتصويت بكثافة لمرشحي الحزب.





وأكد المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، أن بيلا بلد الجود والكرم والوطنية ونحن جميعًا نراهن على مركز بيلا ونتوقع أن يكون المركز الأول تصويتيًا خلال جولة الإعادة لصالح مرشحي الحزب أشرف عبد الونيس والمهندس على العجواني.





ومن جانبه، أكد جمال الصيرفي، أمين الحزب بمركز بيلا، أن مرشحي الحزب حصلوا خلال الجولة الأولى على نسبة 85 % من الأصوات التي أدلت في انتخابات الشيوخ، وسيكون هناك حشدًا تصويتيًا خلال جولة الإعادة إن شاء الله.





وعبر أشرف عبد الونيس مرشح الحزب عن سعادته الغامرة خلال لقائه بأهله في مركز بيلا، متوجهًا لهم بالشكر على التصويت لصالح مرشحي الحزب، متحدثًا عن أهمية الحشد والتصويت بكثافة خلال جولة الإعادة.





وقال المهندس علي العجواني " يشرفني أنني فلاح ابن فلاح .. أعلم مدى معاناة المزراعين والمواطنين وسنعمل جاهدين على حل المشاكل"، موجهًا الشكر لأبناء بيلا وأعضاء الحزب على جهودهم المبذولة ودعمهم لمرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ.





من ناحية أخرى، عقدت امانة الحزب بمدينة برج البرلس، بقيادة نور الجزايرلى، لقاءً جماهيريًا، بحضور المرشحين، وعدد من قيادات الحزب وأهالى البرلس.



وأعرب الجزايرلى، خلال اللقاء، عن ثقته في أهالي مدينة برج البرلس، وأنهم سيتوجهون بكثافة الى اللجان الانتخابية، يومي 8 و9 سبتمبر الحالي، لاختيار مرشحي الحزب، مؤكدًا أن المرأة، سيكون لها دور كبير، بجانب الشباب، والكبار، فى حسم الامر، لمرشحي الحزب، بدائرة المحافظة، وفى القلب منها مدينة برج البرلس.





يأتي ذلك، فى إطار خطة الامانة العامة المركزية، وتنفيذًا لتوجيهات، المهندس اشرف رشادالشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والتى ترتكز على ضرورة الالتزام الحزبى، وتسخير جميع الإمكانيات لمساندة مرشحى الحزب فى الانتخابات.