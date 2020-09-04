القناة يفوز على جمهورية شبين 2-1 وديا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، الفوز ، على فريق جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف ، ضمن اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين اليوم الجمعة.





وأحرز أهداف القناة خلال مواجهة اليوم كلا من حسام عبد الواحد ومحمد طارق.





وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة لمواجهة الزرقا والمقرر لها يوم ٢١ سبتمبر.



