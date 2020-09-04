ثقافة دمياط تناقش التنشئة الاجتماعية وتعدد مفاهيمها

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط حيث أتاح قصر ثقافة دمياط فى ظل اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أمام جمهور الفن، فرصة تعلم الرسم مع ولاء حواس باتباع شرح مبسط عن كيفية اختيار أفضل وسيلة للرسم سواء كانت بالرصاص أو الألوان أو حتى الفحم، والتطبيق على مظاهر الصيف كموضوع سهل التنفيذ بمحتواه التفاعلى ولتنوع عناصره.





وعلى صعيد النشاط الأونلاين للقصر، عرضت يارا زغلول قصة بالصور والأداء الصوتى بعنوان "أخاف من العدوى"، كما بث القصر محاضرة لشيماء عطية عن "التنشئة الاجتماعية وتعدد مفاهيمها" تناولت مراحلها المبكرة من الطفولة للمراهقة إلى الرشد واتبعت حديثها بأداء الطفل المكتسب من الأساليب المحيطة مما يؤدي به إلى نفس السلوك ونفس الأداء والأمر المفاجئ هى ردوده غير المتوقعة بسبب تطور شخصيته وبناء ذاته وتكوين انفعالاته.





وتجدد اللقاء مع الكاتب الكبير سمير الفيل عن رمز جديد من رموز الفن التشكيلي المثال محمود مختار رائد الفن الحديث من مواليد 10 مايو 1890 وتوفى 28 مارس 1934 بقرية نشا بالقرب من مدينة المنصورة ولكن أصوله من مدينة المحلة فهو له قيمة وطنية الى جانب قيمته الفنية، سرد الفيل بداياته من الطفولة وعلاقته مع طين الترع لتشكيل تماثيل تمثل الروعة والإبداع، ثم ذهب للقاهرة بعام 1902 التحق فيها بمدرسة الفنون الجميلة عام 1908 وعمره 17 عاما وبسبب نبوغه الفنى أرسله الأمير يوسف كمال لباريس ليتعلم على ايادى الفنانين الفرنسيين ولكن مع الأخذ فى الاعتبار أنه أحد أحفاد الفراعنة لذا كان يستلهم الروح المصرية فى أعماله، وقد أقام معرض بعام 1930 بحضور فنانين ونقاد عالميين وحصل على جائزة صالون باريس بنفس العام عن نموذج لتمثال نهضة مصر الذى فيما بعد اقامه على مستوى أكبر.



