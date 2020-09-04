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ثقافة

قصر ثقافة طنطا يناقش "رقابة الآباء بين النصح والتهميش"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
حذرت ماجدة محمود خبيرة التنمية البشرية، من خطورة التدخل الدائم والغير مبرر في قرارات الأبناء، وأكدت ضرورة إعطائهم المساحة الكافية للتعبير عن أفكارهم وتوجهاتهم، وقالت خلال محاضرة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة طنطا إن هناك فرقا شاسعا بين الرقابة والمراقبة باستعراض لأهم ملامح المراحل العمرية للأبناء والتي تبدأ من الطفولة وتليها المراهقة ثم الشباب، كما أبدت تخوفها الشديد من بعض ما يصدر عن أولياء الأمور تجاه تقييد حرية أولادهم والتدخل الدائم والمستمر في قراراتهم، وهو الأمر الذي له العديد من النتائج العكسية والسلبية على تكوين شخصياتهم، وتقليل فرصهم في اكتساب الخبرات الحياتية المطلوبة.

وأشارت إلى صعوبة الرقابة التامة على الأبناء ولاسيما في ظل وجود هذا الانفتاح الرهيب في تكنولوجيا المعلومات وما يتم بثه يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت من العالم قرية صغيرة على حد وصفها، فيما أوصت بضرورة الاستماع الجيد لآراء الأبناء والتعرف الجيد عن توجهاتهم وطموحاتهم، مع حرص الآباء على تقديم النصح وخلاصة التجارب لهم، لكن دون التأثير المباشر على قراراتهم الشخصية، ومن أهمها مجال الدراسة والعمل.
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