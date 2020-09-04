قصر ثقافة طنطا يناقش "رقابة الآباء بين النصح والتهميش"

حذرت ماجدة محمود خبيرة التنمية البشرية، من خطورة التدخل الدائم والغير مبرر في قرارات الأبناء، وأكدت ضرورة إعطائهم المساحة الكافية للتعبير عن أفكارهم وتوجهاتهم، وقالت خلال محاضرة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة طنطا إن هناك فرقا شاسعا بين الرقابة والمراقبة باستعراض لأهم ملامح المراحل العمرية للأبناء والتي تبدأ من الطفولة وتليها المراهقة ثم الشباب، كما أبدت تخوفها الشديد من بعض ما يصدر عن أولياء الأمور تجاه تقييد حرية أولادهم والتدخل الدائم والمستمر في قراراتهم، وهو الأمر الذي له العديد من النتائج العكسية والسلبية على تكوين شخصياتهم، وتقليل فرصهم في اكتساب الخبرات الحياتية المطلوبة. إعطائهم



