رموز في ركاب الأدب المصري.. محاضرة في قصر ثقافة السويس

عقد قصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "رموز في ركاب الأدب المصري" حاضرها عادل أبو عويشة، وذلك من خلال الأنشطة الثقافية واللقاءات الأدبية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة السويس.





وتحدث أبو عويشة بأنه كان في مطلع القرن العشرين تدمغه ركاكة الأدب ورثاثة المعنى وغثاثة المبنى فظهر كل من مصطفى الرافعي ومصطفى المنفلوطي فقدما أدبًا راقيًا يتسم باللغة الرصينة وحصافة مراميها وجمال البلاغة، كتب الرافعي "من وحي القلم، أوراق السحاب الأحمر، رسائل الأحزان"، وكتب المنفلوطي رواية ( ماجدولين ) وكتابيه (النظرات والعبرات).





ثم جاء العقاد بثورة على الشعر القديم من خلال مدرسة الديوان التي أسسها مع إبراهيم المازني وعبد الرحمن شكري، حيث تأثروا بالأدب الإنجليزي مع اعتزازهم بالثقافة العربية، كما قدم العقاد مجموعة العبقريات وتراجم أخرى متأثرًا بالمنهج السيكولوجي، وجاء د. طه حسين بثورة أخرى في الشعر من خلال كتابه في الشعر الجاهلي حيث طرح سؤالًا مباشرًا هل أشعار الأقدمين عصارة قرائحهم أم منسوبة إليهم بطريق الصدفة أو الخطأ من قبل الناقلين، والحق أن د. طه حسين قد تأثر بمنهج الشك عند ديكارت في الفلسفة وطبقه في الشعر العربي، كما قدم كتابه الأيام وهو autobiographie أي سيرة ذاتية يكتبها الشخص عن نفسه بنفسه وقد سار على دربه كثير من المفكرين مثل د. زكي نجيب محمود كتب (سيرة عقل) و (سيرة نفس) وكتب نجيب محفوظ (أصداء السيرة الذاتية).



