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برلمان

استعدادا للانتخابات المقبلة.. برلمانية: نقدم كشف حساب لأهالي الدائرة خلال الإجازة البرلمانية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
قالت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، أنها تقوم بتقديم كشف حساب لاهالي الدائرة استعدادا للانتخابات المقبلة، موضحة ان اهالي دائرتها لديهم تساؤلات كثيرة بخصوص العديد من القضايا ومنها تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
 
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المواطنين طالبوا  باجراءات ميسرة  للتصالح  في مخالفات البناء في الاحياء و المناطق البسيطة بما يحقق مصلحة الدولة و المواطنين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أهالي بعض المناطق الشعبية يطالبون باتباع نظام تقسيط يراعي تخفيض المتطلبات المادية و تقسيطها مؤكدة، ان اسلوب التقسيط سيشجع كثير من اهالي هذه المناطق على التصالح و دفع الرسوم على المدي البعيد و سيزيد عدد المقبلين على التصالح.

الجدير بالذكر أن البرلمان، أعلن فُض دور الانعقاد الخامس خلال ٢٥ اغسطس ٢٠٢٠  و اعلن الحصاد حيث وافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر السادة الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة ,كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا ً، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

و في مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب.

فيما نظر المجلس  في مجال الاقتراح برغبة  (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530 وناقش 156  من البيانات العاجلة وأوضح أنه ميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من  الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقريرا، نظر منها المجلس (1468)
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