افتتاح العرض المسرحى "عن العشاق" بقصر الأمير طاز

افتتح مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحى "عن العشاق" أمس الخميس، بقصر الأمير طاز٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب .





والعرض يطرح العديد من الأسئلة فى قضية العشق التى مازالت مطروحة للنقاش، فلا نعرف هل يقع العاشق فى الحب لـ صفات المحبوب أم هو عاشقا للعشق ذاته، وهو مقتبس عن كتاب "طوق الحمامة في الألفة والألاف" لابن حزم الأندلسي، مع مختارات من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم وارتجالات حرة لعازفي فرقة بيت العود العربي .



