أسرة طبيب الغلابة تكشف حقيقة اعادة فتح عيادته بطنطا

اعلن العميد اسامه مشالي شقيق طبيب الغلابة الراحل أن عيادته الكائنه بمحيط مسجد السيد البدوى بطنطا لن يتم فتحها مره اخري لافتا بقوله " الشقه مؤجره ..ايجار قديم وليست ملكنا ولم يمكننا فتحها مره اخرى" .









واضاف أن الاسره تلقت عروض من عدد الأطباء والاستشاريين الشباب لاعاده فتحها في مكان بديل لاستكمال مسيرته الانسانيه يعد مماته ".





وكان المهندس وليد مشالي نجل الدكتور الراحل محمد مشالي استشاري الأمراض الباطنه اعلن في وقت سابق وفاته بقوله "انتقل الي رحمة اللة تعالي والدى الدكتور محمد عبدالغفار مشالى و الدفنة بعد صلاة الظهر بالبحيرة"





الدكتور محمد عبد الغفار مشالي من مواليد محافظة البحيرة عام 1944، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه.









تخرج مشالي في كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات ، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا في كلية الهندسة.



