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التنمية المحلية: تنسيق لتحديد الاشتراطات البنائية في المحافظات

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:51 م
خالد قاسم
خالد قاسم
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حمزة شعيب
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، كواليس اجتماع  اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.


وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،  إن اجتماع وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان مع محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، كان بهدف مراجعة ووضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية لهذه المحافظات.


وأكمل متحدث التنمية المحلية: "نسعى لإعادة النسق الحضاري لجميع محافظات الدولة المصرية، ونعمل على إعادة المظهر الحضاري من خلال البناء المخطط في جميع المحافظات، ونسعى للارتقاء بالمستوى العمراني على مستوى الجمهورية".

وأردف خالد قاسم:" نقوم بالتنسيق لتحديد الاشتراطات البنائية في المحافظات خلال الفترة المقبلة".
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