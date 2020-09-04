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أبو شقة: الرئيس السيسي يتبنى مشروع بناء دولة ديمقراطية حديثة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى مشروع بناء دولة ديمقراطية حديثة.


وأضاف أبو شقة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامي مصطفى بكري لتحقيق هذا لابد من تحقيق المادة الـ 5 من الدستور المصرى التى تنص على ان النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، معقبا هذا ما يجري على الساحة حاليا.

ونوه أبو شقة، إلى أن القانون ينص على ان تجرى انتخابات مجلس النواب القادمة على أساس 50% قائمة مغلقة، 50% انتخاب حر.

وأوضح أبو شقة، أن نسبة المرأة فى الـ 50% قائمة مغلقة ستكون حوالى 142 نائبة، لافتا إلى أن بالنسبة للقائمة تتميز بالتوافق بين القوى السياسية أما ائتلاف يضم 16 حزبا حتى الآن.

واستطرد: يجب على مجلس النواب القادم أن يكون مجلسا توافقيا تتلاقى فيه كل القوى السياسية والحزبية عند هدف واحد هو التحديات التى تواجه الدولة المصرية وأن نكون أمام معارضة وطنية.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع، ولذا لابد من مواجهة هذه الحروب عن طريق الإعلام المصرى، والتشريعات المهمة.
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