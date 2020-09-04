الجدية والرضا.. مصور فيديو بائع الفريسكا يتحدث عما يميز أسرة إبراهيم.. فيديو

قال حاتم خاطر، مؤسس ونائب رئيس مؤسسة "تروس مصر" للتنمية، ومصور فيديو بائع الفريسكا، إن الأسرة هي البذرة الأولى في بناء المجتمع..معقبا: إبراهيم نموذج يخلينا نقول يا أهل مصر ركزوا مع تربية الأسرة.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، رأيت في إبراهيم وعائلته "كفاح الأسرة المصرية"، متابعا: "هقول أن إبراهيم دا صاحبي وهفتخر بأنه صاحبي".



واسترسل: عائلة إبراهيم بها معنى الحياة الحقيقي، والذي يتمثل في الجدية مع الرضا ومع بشاشة الوجه ومع قيمة ثقافة العمل والتربية.

