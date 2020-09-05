برلماني: نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. والمواطنون يدركون انعكاساته على استقرار الدولة

أكد النائب رضوان الزياتي عضو مجلس النواب، أنه خلال الإجازة البرلمانية التقي المواطنين لإطلاعهم على ما تم خلال المرحلة السابقة ، والجهود التي بذلت خاصة وأن هذا البرلمان ادى دوره في اصعب 5 سنوات في تاريخ مصر.





واضاف الزياتي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه خلال هذه الفترة السابقة او الدورة البرلمانية الحالية مرت الدولة بظروف صعبة من حيث الإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت اعادة بناءً المؤسسات.





وقال عضو مجلس النواب " اعضاء مجلس النواب ساهموا في دعم تحركات الدولة الاصلاحية في مختلف المجالات الاقتصادي و غيرها من التشريعات الاصلاحية، قائلا " لا شك ان نظام الاصلاح الاقتصادي جاء على حساب شعبية النواب انفسهم و بعد ذلك ادرك المواطنين انعكاس هذه التحركات على استقرار الدولة".





واكد الزياتي ان المشكلة التي واجهت النواب هو التعامل معهم بصفتهم التشريعية و كانهم اعضاء في المجالس المحلية مضيفا " النواب بذلوا جهود لتقديم خدمات على مستوى الدائرة بخلاف الخدمات العامة و الخاصة.





و واشار الزياتي الى أن عدم وجود المجالس المحلية حول النواب لنواب خدمات و رقابة و تشريع و هذا عرضهم لمشاكل مزمنة و اضاف " دعمنا الدولة عبر ألرئيس خدمات العامة.





و قال الزياتي ان اهالي الدائرة الان يطالبون بتخفيف اجراءات التصالح في مخالفات البناء و مد توقيت تقديم طلبات التصال لنهاية العام الجاري و وقف الازالات لحين انتهاء المهلة المقررة للتصالح متابعا " التعامل مع التاجر يجب ان يختلف عن التعامل مع المواطن البسيط الذي قام بالبناء لتوفير احتياجات اسرته".





الجدير بالذكر ان البرلمان اعلن فُض دور الانعقاد الخامس خلال ٢٥ اغسطس ٢٠٢٠ و اعلن الحصاد حيث وافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر السادة الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة ,كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.





وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا ً، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.





وبشأن مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.





وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب.



