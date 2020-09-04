سحر نصر تنشر صورا جديدة مع حفيدتها

نشرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، صورا لها مع حفيدتها لينا، خلال قضاء عطلة الأسبوع.





كتبت "نصر" عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلة: "استمتع بقضاء عطلتي بنهاية الأسبوع مع حفيدتي الرسامة المستقبلية لينا".





ونجحت سحر نصر خلال ولايتها لحقيبة وزارة التعاون الدولي في عام سبتمبر ٢٠١٥، عملت خلالها علي تطوير ملف الشراكة مع المؤسسات التنموية و الدولية لتتغير من جهات مانحة الي شريكة ، ومع توليها ملف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في ٢٠١٧.





كما استطاعت إخراج عدد من تشريعات الاستثمار وشركات ريادة الأعمال وإجراء تعديلات علي بعض القوانين الاقتصادية.