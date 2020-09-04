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أخبار العالم

استعدادا لشن هجوم جديد.. سوريا: الجيش التركي يدخل آليات وأسلحة إلى رأس العين

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:04 م
سوريا: الجيش التركي
سوريا: الجيش التركي يدخل آليات وأسلحة إلى رأس العين
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قسم الخارجي
أدخل الجيش التركي، رتلا، من الآليات العسكرية، وشاحنات محملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية، إلى رأس العين؛ لتنفيذ خططه العدوانية ضد الأهالي في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن القوات التركية أدخلت شاحنات محملة بأسلحة وذخيرة إلى مدينة رأس العين لتنفيذ نواياه العدوانية ضد المواطنين السوريين بريف الحسكة الشمالي.

وأوضحت أن تركيا ومنذ عدوانها على الأراضي السورية قامت بإدخال عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية لتعزيز قواعدها اللاشرعية ودعم مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية.

وأضافت أن تلك التنظيمات تقوم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ما تسبب بنزوح كبير للمدنيين عن قراهم وبلداتهم.

ويشن النظام التركي منذ العام الماضي هجمات على مناطق في شمال شرق سوريا مستهدفا الأكراد والسوريين المدنيين في تلك المناطق. 
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