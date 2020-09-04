بعد اختفاء كأس أمم أفريقيا.. برلماني يطالب الحكومة بمحاسبة المسئول

قال النائب فوزي فتى عضو مجلس النواب، ان اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة كارثة، قائلا:" كان يجب وضع الكئوس و الاوسمة و الميداليات في متحف ليزورها الناس ويتعرفوا على توقيت الحصول عليها".









وأضاف عضو البرلمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ما حدث كارثة ولابد من محاسبة المسئول عن ذلك و يجب اجراء الجرد الشامل للتعرف على ما اختفى داخل اتحاد الكرة خلال المرحلة السابقة و ما الذي تبقى، متابعا:" هذه ممتلكات الشعب و ليس الاتحاد آو ناديا بعينه مضيفا " اجهزة الدولة قوية و ستحقق في الأمر لتتعرف على الجاني مضيفا " لابد من التحقيق في الأمر ومعاقبة من تسبب في ذلك".









وأكد النائب فوزي فتى أن الأمر يتطلب اجراء جرد شامل و تفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على سبب اختفاء كأس الأمم الأفريقية و غيره ، متابعا:" يجب وضع الكئوس والأوسمة والبطولات الخاصة بالمنتخب المصري. في متحف و يتم الاحتفاظ بها و ليس مخزن أو خزينة الاتحاد".





ويأتي ذلك بعد إعلان اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة عقب رغبة اللجنة الخماسية في عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كأس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب به ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.





وكان الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق قد اعلن اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزينة اتحاد الكرة بعد رغبة اللجنة الخماسية فى عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كأس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب به ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.