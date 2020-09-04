للطلاب الوافدين| اِعرف شروط الالتحاق بكلية التربية بجامعة حلوان

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان شروط القبول بالشعب و الأقسام المختلفة بالكلية للعام الدراسى 2020-2021، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والطلاب المصريين بالخارج والوافدين والمحولين، وفقا لمجموعة من القواعد .

وننشر للطلاب الوافدين وأصحاب الشهادات العربية شروط الالتحاق بالكلية :

1- الشهادات العربية: يتم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من خارج مصر "الشهادات العربية وغيرها"، لشعب الكلية المختلفة حسب نوع التعليم، ووفقا للقواعد المطبقة على طلاب الثانوية العامة المصرية.





2- يتم قبول طلاب العلمي في شعبة الرياضيات عام وفقا للحد الأدنى للمجموع الكلي المرشح له طلاب الثانوية العامة المصرية شعبة الرياضيات عام من مكتب التنسيق، وأن يكون حاصلا على 90% في مادة الرياضيات كمادة مرجحة.





3- يتم قبول الطلاب الوافدين للكلية حسب نوع التعليم سواء العلمي أو الأدبي وفقا لترشيحهم من مكتب الوافدين على أن يشعبوا وفقا لرغباتهم.