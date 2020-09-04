أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالتهاب الكبد

التهاب الكبد هو حالة مرضية يتلف بها الكبد بشكل كبير، وأصبح التهاب الكبد من الأمراض الأكثر شيوعًا بسبب العدوى المختلفة، كما يمكن أن ينتقل التهاب الكبد إما عن طريق الطعام والماء الملوثين أو عن طريق الدم وسوائل الجسم الملوثة، وهناك خمسة فيروسات في جميع أنحاء العالم تُعرف عادةً بأنها تنشر التهاب الكبد الفيروسي - A و B و C و D و E.









وعادة ما يكون من الصعب اكتشاف التهاب الكبد لظهور أعراضه بشكل خفيف شبيهة بالإنفلونزا مثل الحمى وآلام الجسم والتعب، وهذه الأعراض التي يميل معظم الأفراد إلى تجاهلها، وقد تستغرق الأعراض القوية بعض الوقت للظهور مثل فقدان الوزن والطفح الجلدي واليرقان عدة أسابيع أو شهور حتى تظهر.





ومع ذلك، يصاب العديد من الأشخاص به، بسبب العادات الغير صحية، كما يعد التهاب الكبد شائعًا لدرجة أن معظم الأطفال أصيبوا بفيروس كما يعد التهاب الكبد شائعًا لدرجة أن معظم الأطفال أصيبوا بفيروس التهاب الكبد أ قبل سن 10 سنوات ، ومعظمهم بدون أعراض، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، توفي أكثر من 7000 شخص في جميع أنحاء العالم بسبب الإصابة بالتهاب الكبد A في عام 2016.



