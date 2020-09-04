أول مصري يفوز بمنصب سيناتور بجامعة ماكروميديا بألمانيا.. شاهد

قال محمد بدر، أول مصري يفوز بمنصب سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية بألمانيا، إن المجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا يقوم باختيار أعضائها من خلال لجنة، حيث يتم ترشيح الأعضاء من خلال هذه اللجنة وفقا لمعايير كثيرة.



وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "دي ام سي"، يتم ترشيح الأعضاء ومن ثم يتم طرح الأسماء إلى الانتخابات، وبعدها يتم اختيار 6 أعضاء من أساتذة الجامعة بمختلف التخصصات من أجل المجلس الرئاسي.



وعلق محمد بدر على الطالب إبراهيم عبدالناصر قائلا: الشغل مش عيب ومعظم الطلاب عندنا بيشتغلوا..وأنا بقدم له التحية وعايز أضيف له لقب جديد وهو "المجتهد".



وشدد على أن هناك العديد من العناصر التي تساعد في تكوين الشخصيات مثل الأسرة والجامعة والموجه.



وأكمل: بشكر وزيرة الهجرة نبيلة مكرم والتي تمثل عنصر التقدير.





