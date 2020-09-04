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برلمان

بعد موقفه مع المسنة.. برلمانية: السيسي يضرب أروع الأمثلة في مكارم الأخلاق

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:44 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
أشادت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن ذوى الإعاقة، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الإنسانى تجاه إحدى المواطنات خلال جولته التفقدية بشرق القاهرة حيث استمع الي طلبها للعلاج موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية.

وقالت "هجرس" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضرب أروع الأمثلة في مكارم الأخلاق والإنسانية وهذا الموقف ليس بالغريب عليه فهو دائما يقف فى صف المواطن البسيط ويلبي احتياجاته.


وتابعت النائبه حديثها قائلة:" التربية المصرية يتحرك صاحبها في موقف عفوي وغير مقصود".


جاء ذلك بعد أن التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته التفقدية بشرق القاهرة لإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع الي طلبها للعلاج موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية.


وقالت المواطنة للرئيس : « أنا تعبانة ضغط وسكر وكبد » ، فرد عليها الرئيس : « اللى انت عايزة هيتعمل » ، فأعطت المواطنة للرئيس أوراق علاجها ، وسألها الرئيس : « مين قالك لا .. احنا عنينا ليكى .. عايزة إيه تانى ».


ودعت السيدة للرئيس : « ان شاء الله يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ».

وأجرى  الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم جولة تفقدية في شرق القاهرة شملت المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس وجه بالاسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية.

كما أنه حرص على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد على اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين. 

ووجه الرئيس السيسى حديثه للمهندسين القائمين على المشروعات قائلا: « ضروري تنهوا المشروعات قبل المدارس ».

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