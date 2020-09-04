تجريف "الديني".. الإفتاء: مع ظهور جماعة الإخوان ظهر خطاب مزدوج





وأوضح علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه حدث تجريف للخطاب الدينى المصرى ووجد خطاب مزدوج آخر مواز له، بداية من القرن العشرين، معقبا:" اتسع الخطاب المزدوج فى الثلث الأخير من القرن العشرين".





وأكد مفتى الديار المصرية، أن مع ظهور جماعة الإخوان الإرهابية ظهر الخطاب المزدوج وكان سياسيا أكثر منه علميا.





وأوضح الدكتور شوقى علام أن الخطاب المزدوج الذي ظهر بظهور جماعة الاخوان لا يحسن إدارة الخلاف الفقهى ولا يؤمن به، مشير إلى وجود الخلاف الفقهي ولكن لابد له من إدارة تنتج فقها صالحا.





وأكد مفتى الديار المصرية، أن جماعة الاخوان الإرهابية لا تعترف إلا بقولها، وهذا المقصود بالتجريف للخطاب الدينى.





قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن التدين والخطاب المصرى ظل فترة كبيرة يتسم بالوسطية والاعتدال، والاعتراف بالآخر والتعايش معه.