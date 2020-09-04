الهلال يفوز على الوحدة بثلاثية في الدوري السعودي

حقق فريق الكرة بنادي الهلال، فوزًا على مضيفه الوحدة بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 29، وقبل الأخيرة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وسجل الفرنسي بافيتمبي جوميز هدف الهلال في الدقيقة 16، بتمريرة عرضية من ياسر الشهراني، وأضاف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة 56 برأسية في الشباك، بينما رد ريناتو شافيز بهدف الوحدة في الدقيقة 79، قبل أن يوقع سلمان الفرج على هدف الهلال الثالث في الدقيقة 85.

ورفع الهلال رصيده إلى 69 نقطة، بعد حسم تتويجه رسميًا بلقب دوري المحترفين، بعد تربعه في الصدارة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 46 نقطة، في المركز الرابع.

وأصبح الهلال على بعد نقطة واحدة من معادلة الرقم القياسي للنصر في الموسم الماضي، بالوصول إلى النقطة 70، كأكثر الأندية حصدًا للنقاط في موسم واحد بتاريخ الدوري.