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فن

بعد فيلمها القصير بطيخ الشيخ.. كوثر بن هنية تعود للجونة بفيلم طويل

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
بعد مشاركتها عام 2018 بفيلم بطيخ الشيخ، وتتويجها بالجائزة البرونزية لأحسن فيلم قصير في مهرجان الجونة السينمائي، للفيلم التونسي، تعود المخرجة كوثر بن هنية للجونة من جديد هذا العام.

عودة بن هنية عن طريق فيلم الرجل الذي باع ظهره، وهو يعرض عالميًا لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي 2020، وسيشارك في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.


ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في دعم كل أنواع السينما العربية، والتأكيد على مهمته المتمثلة في إلقاء الضوء على تنوع صناعة السينما العربية في المنطقة والعالم. على مدار الثلاث سنوات السابقة، حول المشاركين في منصة الجونة السينمائية بمشاريعهم، إلى أفلام مميزة، فازت بالعديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عالمية مرموقة، ثم توجوا تلك النجاحات بالمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، كما سيحدث هذا العام. 


وبعد عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، لأول مرة عالميًا، في قسم آفاق، في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، المقامة هذه الأيام؛ يُعلن مهرجان الجونة أن عرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون في الدورة الرابعة للمهرجان.
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