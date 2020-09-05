جامعة حلوان تنظم دورة معايير الجودة في العملية التدريبية

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.
ومن ضمن هذه الدورات دورة معايير الجودة في العملية التدريبية و التى تقام يومي 9-10 سبتمبر ويحاضر بها الدكتور هشام سيد الأستاذ بكلية الخدمة الإجتماعية والمراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد وقد تم ترشيحه من قبل الدكتورة هناء الحسينى مدير مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان.