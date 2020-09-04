حافلة فريق الإسماعيلي تصل الإسماعيلية تحت حراسة أمنية مشددة

وسط إجراءات أمنية مشددة، وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى محافظة الإسماعيلية، بعد الهزيمة أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ من مسابقة الدوري العام.
وجاء ذلك خوفًا من وجود تجمعات أمام ستاد الإسماعيلية، بسبب غضب الجماهير من تراجع أداء الفريق في ترتيب جدول الدوري العام.
ووصلت حافلة الفريق في وجود محمد عمار وحازم مرسي ومحمد هاشم و محمود البدري و عماد حمدي لاعبو الفريق فقط، أما باقي اللاعبين
غادرو بسيارتهم الخاصة إلي منازلهم عقب المباراة.
يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.