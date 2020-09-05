AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إعدام 3 أطنان مفروم دواجن فاسدة في باب الشعرية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
مفروم دواجن
مفروم دواجن
Advertisements
اسلام مقلد
امرت جهات التحقيق، باعدام 3 اطنان من مفروم الدواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عثر عليها بحوزة مسئول عن مصنع تابع لإحدى شركات مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وكلفت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير عنها قبل اعدامها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن صاحب المصنع ونشاطه واعداد تقرير مفصل عنه.

وكان رجال مباحث التموين بالقاهرة، قد تمكنوا من ضبط  ٣ أطنان مفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع تابع لإحدى شركات مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية "فى حالة سيولة تامة" وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين 

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس صاحب مصنع لحيازته 4 أطنان مفروم ودواجن مجهولة بالمرج

في القاهرة.. إعدام 2 طن دواجن فاسدة وضبط 3 طن سكر مجهول المصدر

قبل بيعها بعين شمس.. ضبط 5 أطنان لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

إعدام 4 أطنان لحوم مفرومة غير صالحة الاستخدام في المرج

ضبط شركة تصنع لحوما غير صالحة للإستهلاك الأدمى في الوايلي

قبل طرحها للبيع.. ضبط طنى مصنعات لحوم ودهون فاسدة في المطرية

ترشيحاتنا

جملة واحدة غيرت حياة إبراهيم "طالب الفريسكا".. تعرف عليها

جريمة بشعة.. 3 أشقاء يصيبون شقيقتهم ويقتلون نجلها في أطفيح

السيدة الأولى لـ غينيا.. جدل بسبب زواج النجمين الأفريقيين Grand P وEUDOXIE YAO .. صور

المرأة الشيطان.. استغلت حبس زوجها وقتلت حماها لهذا السبب

عشيقته قتلته عشان حتة حشيش.. حل لغز جثة حداد أكتوبر

موجز السوشيال ميديا.. هيفاء وهبي تتغزل في معتصم النهار.. محمد صلاح داخل سيارته.. وفاء عامر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضخم سمكة قرش في التاريخ.. الحجم الحقيقي للميجالودون | صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الطماطم؟

حكاية الكلب «فلاش».. تحول إلى بطل على السوشيال وبث الأمل في نفوس اللبنانيين.. صور