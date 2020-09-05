إعدام 3 أطنان مفروم دواجن فاسدة في باب الشعرية

امرت جهات التحقيق، باعدام 3 اطنان من مفروم الدواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عثر عليها بحوزة مسئول عن مصنع تابع لإحدى شركات مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وكلفت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير عنها قبل اعدامها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن صاحب المصنع ونشاطه واعداد تقرير مفصل عنه.





وكان رجال مباحث التموين بالقاهرة، قد تمكنوا من ضبط ٣ أطنان مفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع تابع لإحدى شركات مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية "فى حالة سيولة تامة" وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .