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فن

السيدة الأولى لـ غينيا.. جدل بسبب زواج النجمين الأفريقيين Grand P وEUDOXIE YAO .. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:18 م
زواج النجمين الأفريقيين
زواج النجمين الأفريقيين Grand P وEUDOXIE YAO
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سعيد فراج
أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان المطرب الغيني Grand P، زواجه من عارضة الأزياء الإيفوارية EUDOXIE YAO، إذ انتشرت صورهما على السوشيال ميديا بشكل مكثف، بسبب تفاوت الحجم بينهما. 

وتساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب بداية العلاقة بين النجم الغيني Grand P والإيفوارية EUDOXIE YAO، وذلك لضخامة جسم الأخيرة، وضئالة جسم الزوج، في القامة والحجم. 

ومن جانبها، علقت الإيفوارية EUDOXIE YAO -التي سبق وتم رفض ترشحها لرئاسة كوت ديفوار- على زواجها بـ الغيني Grand P -المرشح لرئاسة غينيا أيضًا- بأنها تثق في أنها سوف تصبح سيدة غينيا الأولى، إذ كتبت عبر انستجرام، قائلة: «زوجي Grand P الرئيس المستقبلي لجمهورية غينيا .. الدعم الكامل .. تم رفض ترشيحي للانتخابات الرئاسية لساحل العاج لكنني لا أيأس من الاجتماع عام 2025 لترشيحي .. على الرغم من أنني لست رئيس كوت ديفوار يمكنني أن أكون السيدة الأولى لغينيا أنا أؤمن بذلك». 


جدير بالذكر أن الاسم الحقيقي للغيني Grand P، هو موسى سانديانا كابا، وهو وُلد مصابًا بمرض الشيخوخة المبكرة، وهو اضطراب وراثي نادر للغاية أثر على طوله وحجمه، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يتمتع بمكانة كبيرة بين جمهوره ويعيش الحياة على أكمل وجه، وفاجأ المعجبين مؤخرًا بالدخول في علاقة مع عارضة الأزياء الإيفوارية EUDOXIE YAO.

وتلقب الإيفوارية EUDOXIE YAO، بـ "كيم كارداشيان الأفريقية"، وذلك بسبب ضخامة جسمها الذي يشبه إلى حد كبير النجمة العالمية كيم كارداشيان. 
السيدة الأولى لـ غينيا.. جدل بسبب زواج النجمين الأفريقيين Grand P وEUDOXIE YAO .. صور
السيدة الأولى لـ غينيا.. جدل بسبب زواج النجمين الأفريقيين Grand P وEUDOXIE YAO .. صور
السيدة الأولى لـ غينيا.. جدل بسبب زواج النجمين الأفريقيين Grand P وEUDOXIE YAO .. صور
السيدة الأولى لـ غينيا.. جدل بسبب زواج النجمين الأفريقيين Grand P وEUDOXIE YAO .. صور
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