حاجة من الآخر.. هكذا سيكون سوق عبود وسلم المشاة بعد تطويرهما.. صور

يشهد حي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة جهودا مكثفة تتضمن تطوير سوق عبود بشكل حضاري وكذلك رصف وانارة ورفع كفاءة الشوارع المؤدية الى السوق.
كما يجري العمل على مشروع إنشاء موقف السرفيس وتطوير وتوسيع كوبري المشاة الواصل بين مدينة النور وشارع أحمد حلمي.
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من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تأتي من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية ، وان الطاقة الاستيعابية للسوق 146 باكية.
وعن الهدف الأساسي من أعمال التطوير قال المحافظ أنه يهدف إلى ينضم سوق عبود لقائمة الأسواق الحضارية التي تقوم المحافظة بإنشائها حتى يتم وضع نهاية لكابوس الأسواق العشوائية التي طالما عانت منها العاصمة
وكلف المحافظ نائب المنطقة الشمالية الدكتور حسام الدين فوزي ورئيس حي الزاوية الحمراء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لمتابعة اعمال إزالة اشغالات السوق ونقل الباعة إلى الملعب المفتوح بمدينة الجندول لحين الانتهاء من أعمال التطوير.
وترصد لكم الصور التالية شكل السوق قبل تطويره واثناء تطويره والتصميم المقترح للشكل النهائي للسلم بعد التطوير.