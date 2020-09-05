حاجة من الآخر.. هكذا سيكون سوق عبود وسلم المشاة بعد تطويرهما.. صور

كما يجري العمل على مشروع إنشاء موقف السرفيس وتطوير وتوسيع كوبري المشاة الواصل بين مدينة النور وشارع أحمد حلمي.

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من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أ ن أعمال التطوير تأتي من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية ، وان الطاقة الاستيعابية للسوق 146 باكية.



