نواب البرلمان يستعدون للانتخابات بتقديم كشف حساب لأهالي الدوائر.. ويؤكدون: الحكومة دعمتنا في القيام بالدور الخدمي.. وغياب المجالس المحلية صعبت مهمتنا



يستغل نواب البرلمان الإجازة البرلمانية للاستعداد لانتخابات البرلمان المقبل حيث يقومون بعمل كشف حساب لاهالي دوائرهم عما انجزوه خلال المرحلة السابقة كما يستمعوا لمطالب اهالي دوائرهم خلال المرحلة الحالية، مؤكدين دعم الحكومة للجهود التي قاموا بها خلال المرحلة السابقة ساعدهم على توفير مطالب اهالي دوائرهم موضحين انه لولا توفير الاعتمادات المالية لما تم انجاز هذه المطالب.

واوضح النواب انهم شرحوا لاهالي دوائرهم انهم وافقوا على الاجراءات الاصلاحية لتحقيق المصلحة العليا للدولة حتى و ان ساهم ذلك في تراجع شعبيتهم و ان الدولة تجنى الان ثمار هذا الاصلاح.

و قال النواب ان غياب المجالس المحلية جعل مهمتهم اصعب حيث قاموا بدور عضو المجلس المحلي بجانب مهمة عضو مجلس النواب الذي يقوم بعمل المحليات بجانب التشريع و الرقابة





ومن جهته، أكد النائب رضوان الزياتي عضو مجلس النواب، أنه خلال الإجازة البرلمانية التقي المواطنين لإطلاعهم على ما تم خلال المرحلة السابقة، والجهود التي بذلت خاصة وأن هذا البرلمان ادى دوره في اصعب 5 سنوات في تاريخ مصر.





واضاف الزياتي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه خلال هذه الفترة السابقة او الدورة البرلمانية الحالية مرت الدولة بظروف صعبة من حيث الإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت اعادة بناءً المؤسسات.





وقال عضو مجلس النواب " اعضاء مجلس النواب ساهموا في دعم تحركات الدولة الاصلاحية في مختلف المجالات الاقتصادي و غيرها من التشريعات الاصلاحية، قائلا" لا شك ان نظام الاصلاح الاقتصادي جاء على حساب شعبية النواب انفسهم و بعد ذلك ادرك المواطنين انعكاس هذه التحركات على استقرار الدولة".





ولفت الزياتي الى ان المشكلة التي واجهت النواب هو التعامل معهم بصفتهم التشريعية و كانهم اعضاء في المجالس المحلية مضيفا " النواب بذلوا جهود لتقديم خدمات على مستوى الدائرة بخلاف الخدمات العامة و الخاصة.





واشار الزياتي الى أن عدم وجود المجالس المحلية حول النواب لنواب خدمات و رقابة و تشريع و هذا عرضهم لمشاكل مزمنة و اضاف " دعمنا الدولة عبر ألرئيس خدمات العامة.





و قال الزياتي ان اهالي الدائرة الان يطالبون بتخفيف اجراءات التصالح في مخالفات البناء و مد توقيت تقديم طلبات التصال لنهاية العام الجاري و وقف الازالات لحين انتهاء المهلة المقررة للتصالح متابعا" التعامل مع التاجر يجب ان يختلف عن التعامل مع المواطن البسيط الذي قام بالبناء لتوفير احتياجات اسرته".





وبينما قال النائب فوزي فتى عضو مجلس النواب، أنه يستغل الاجازة البرلمانية للتوضيع للمواطنين ما تم خلال المرحلة السابقة بخلاف التواجد في الدائرة للاستماع للمطالب الحالية.





و أكد عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يقوم ايضا بتوضيح ما تم انجازه على الصعيد الخدمي حيث قمنا بمهام التشريع و الرقابة بالاضافة لتقديم الخدمات، متابعا: " المواطنون يختارون مرشحهم نائبهم على اساس ما قدمه خلال المرحلة السابقة من خدمات و من مهام رقابة و تشريع".





واشار النائب فوزي فتى، الى ان الحكومة ساعدت النواب على توفير احتياجات دوائرهم من خلال توفير الاعتمادات المالية لاستكمال المرافق سواء غاز او صرف صحي و او المياه.





و اضاف عضو مجلس النواب، أن ما حدث في دائرة اجا بفضل دعم الحكومة، و اشكر السلطة التنفيذية على ما قامت به من دعم مطالب النواب و الشعب في الدوائر .





كما قالت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، أنها تقوم بتقديم كشف حساب لاهالي الدائرة استعدادا للانتخابات المقبلة، موضحة ان اهالي دائرتها لديهم تساؤلات كثيرة بخصوص العديد من القضايا ومنها تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المواطنين طالبوا باجراءات ميسرة للتصالح في مخالفات البناء في الاحياء و المناطق البسيطة بما يحقق مصلحة الدولة و المواطنين.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أهالي بعض المناطق الشعبية يطالبون باتباع نظام تقسيط يراعي تخفيض المتطلبات المادية و تقسيطها مؤكدة، ان اسلوب التقسيط سيشجع كثير من اهالي هذه المناطق على التصالح و دفع الرسوم على المدي البعيد و سيزيد عدد المقبلين على التصالح.





الجدير بالذكر ان البرلمان اعلن فُض دور الانعقاد الخامس خلال ٢٥ اغسطس ٢٠٢٠ و اعلن الحصاد حيث وافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة ,كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.





وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا ً، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.





وبشأن مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.





وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب.





فيما نظر المجلس في مجال الاقتراح برغبة (743) اقتراحًا برغبة مقدمة فى شتى المجالات 1530 وناقش 156 من البيانات العاجلة.





وأوضحت النائبة، أن ذلك ميَّز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقريرا، نظر منها المجلس (1468).