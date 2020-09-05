لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الخطوات المطلوبة للالتحاق بنظام الساعات المعتمدة بكلية آداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة، وذلك لجميع الأقسام المتاحة لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
كما نشرت الكلية خطوات التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة على النحو التالى:
١- التسجيل الإلكترونى لاستمارة الالتحاق بالبرنامج من خلال الرابط http://arts .eng.cu.edu/appform.aspx?f=7، ثم طباعة الاستمارة.
٢- دفع رسوم المقابلة الشخصية من خلال الرابط http://cakes.cu.edu.eg/arts.aspx
٣- التوجه إلى شباك رقم (٥) خلفى لتسليم الأوراق الآتية:
الاستمارة المطبوعة من التسجيل الإلكترونى.
إيصال دفع رسوم المقابلة.
صورة بطاقة الترشيح.
صورة شهادة الثانويه العامة.
صورة شهادة الميلاد.
صورة شخصية (٤*٦).
٤- حضور المقابلة الشخصية الخاصة بكل برنامج.
٥- الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشخصية من خلال رابط "الصفحة الرسمية لبرنامج الليسانس الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة القاهرة" على فيسبوك.
٦- دفع الرسوم الدراسية من خلال خدمة فورى بعد الاستعلام عن كود دفع المصروفات على الرابط http://mycuid.cu.edu.eg/
٧- التوجه إلى شباك (٥) لتسليم الأوراق التالية:
أصل شهادة الثانوية العامة + ٢ صورة
أصل فاتورة كهرباء أو غاز طبيعى
أصل شهادة ميلاد كمبيوتر + ٢ صورة
٦ صور شخصية (٤*٦)
بطاقة الترشيح + ٢ صورة
نموذج ٢ جند + نموذج ٦ جند أو نموذج صغار السن