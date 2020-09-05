لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الخطوات المطلوبة للالتحاق بنظام الساعات المعتمدة بكلية آداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة، وذلك لجميع الأقسام المتاحة لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.







١- التسجيل الإلكترونى لاستمارة الالتحاق بالبرنامج من خلال الرابط http://arts .eng.cu.edu/appform.aspx?f=7 ، ثم طباعة الاستمارة.













صورة شخصية (٤*٦).







٤- حضور المقابلة الشخصية الخاصة بكل برنامج.





٥- الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشخصية من خلال رابط "الصفحة الرسمية لبرنامج الليسانس الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة القاهرة" على فيسبوك.











