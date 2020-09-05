AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الخطوات المطلوبة للالتحاق بنظام الساعات المعتمدة بكلية آداب جامعة القاهرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة، وذلك لجميع الأقسام المتاحة لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.


كما نشرت الكلية خطوات التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة على النحو التالى:

١- التسجيل الإلكترونى لاستمارة الالتحاق بالبرنامج من خلال الرابط http://arts .eng.cu.edu/appform.aspx?f=7، ثم طباعة الاستمارة.


٢- دفع رسوم المقابلة الشخصية من خلال الرابط http://cakes.cu.edu.eg/arts.aspx


٣- التوجه إلى شباك رقم (٥) خلفى لتسليم الأوراق الآتية:
الاستمارة المطبوعة من التسجيل الإلكترونى.
إيصال دفع رسوم المقابلة.
صورة بطاقة الترشيح.
صورة شهادة الثانويه العامة.
صورة شهادة الميلاد.
صورة شخصية (٤*٦).


٤- حضور المقابلة الشخصية الخاصة بكل برنامج.


٥- الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشخصية من خلال رابط "الصفحة الرسمية لبرنامج الليسانس الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة القاهرة" على فيسبوك.


٦- دفع الرسوم الدراسية من خلال خدمة فورى بعد الاستعلام عن كود دفع المصروفات على الرابط http://mycuid.cu.edu.eg/



٧- التوجه إلى شباك (٥) لتسليم الأوراق التالية:
أصل شهادة الثانوية العامة + ٢ صورة
أصل فاتورة كهرباء أو غاز طبيعى
أصل شهادة ميلاد كمبيوتر + ٢ صورة
٦ صور شخصية (٤*٦)
بطاقة الترشيح + ٢ صورة
نموذج ٢ جند + نموذج ٦ جند أو نموذج صغار السن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"القباج" تعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

لطلاب جامعة القاهرة ..7 ‎أوراق مطلوبة للتقديم في دبلوم التنمية ‎الثقافية

لطلاب تنسيق 2020 .. الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة

تنسيق 2020 .. تعرف على الاوراق المطلوبة للساعات المعتمدة بـ هندسة القاهرة

خطوات التسجيل للالتحاق بالبرامج الخاصة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

لطلاب كلية الهندسة بالجامعات المختلفة.. تعرف على إجراءات الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. قرعة كأس العالم لكرة اليد بالأهرامات.. أحمد حسن ينتقد شوبير.. موعد الإعلان عن انضمام رمضان صبحي لبيراميدز

لدعم جهود مكافحة كورونا.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى العراق

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تكسر حاجز الـ 63 مليون مشاهدة

محمود حميدة يكشف سر رحلاته لـ سيوة.. وأحمد سعد يتغزل في خطيبته

السودان يغرق.. فيضانات وسيول مرعبة تشرد مئات الآلاف .. فيديو

وزير خارجية السودان: بومبيو وضع الإزالة من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور