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حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
يوسف بطرس غالى وزير
يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك".

وأسندت النيابة للمتهم تهم تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
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