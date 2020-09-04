مصر والإمارات تبحثان التطورات في شرق المتوسط

، بحث مع نظيره الإماراتي ، الشيخ عبد الله بن زايد ، العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات ، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة. ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن وزير الخارجية سامح شكري









كما بحث الوزيران ، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومصر والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك في ظل ودعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.





من جهته، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بـ دولة الإمارات، أن بلاده ماضية، من خلال رؤية القيادة الرشيدة، في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نمو الصناعات الوطنية والارتقاء بتنافسيتها، وتعزيز مساهمتها في زيادة القيمة المحلية المضافة وتنويع الاقتصاد.





جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم، خلال مشاركته في رئاسة الدورة الثالثة من "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" التي انعقدت افتراضيًا بهانوفر بألمانيا.





وشارك في القمة رؤساء البرازيل وأنجولا وأرمينيا وغانا، إضافة إلى ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة نيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية، وثريا هاكوزيارمي، وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية رواندا نيابة عن رئيس جمهورية رواندا، ولوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا نيابة عن رئيس جمهورية إندونيسيا، وهون سين، رئيس وزراء كمبوديا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ولي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والرئيس المشارك للقمة، إضافة إلى عدد من كبار ممثلي هيئات ومنظمات الأمم المتحدة ومجموعة من القادة العالميين وصناع السياسات وعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين والخبراء.