AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خبير: سماسرة الدواجن يحددون الأسعار حسب العرض والطلب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:58 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أكد مسعد الوزان، خبير صناعة الدواجن، أن مهنة السمسرة، لا تعرف الرحمة، وأن السماسرة يحصلون على نسبة مالية من التاجر والمربي، إلى جانب قدرتهم على تحديد أسعار الدواجن يوميا؛ بحسب نسبة العرض والطلب. 

وقال مسعد الوزان، للإعلامى محمد غانم، عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2":، انه رغم الطلب الكبير على دواجن الساسو الحمراء من المستهلكين؛ الا أن سعرها يتعرض للانخفاض بشكل مستمر، بسبب ضعف القوة الشرائية، ونطالب الدولة بتحديد سعر عادل؛ لتقليل خسائر المربن خاصة ان مصر تنتج يوميا 2.5 مليون طائر. 

من جهته، أوضح السيد شعير، أحد أشهر سماسرة الدواجن الساسو، أن مكسب السمسار محدد سواء من التاجر أو من المربي، بعكس سمسار الدواجن البيضاء، الذى يخطط للضغط على المربى لحساب التاجر؛ لتحقيق أعلى مكسب من الإثنين بالرغم من ان السمسار هو الذى يحدد سعر الدواجن يوميا .  

https://www.youtube.com/watch?v=PnRNZ4YKXdY
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط والكتاكيت

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 27-6-2020

مدينة الدواجن تنتج 120 مليون دجاجة سنويا.. خبير: السيسي يتابع تنفيذ أكبر مشروع قومي بالواحات

خبير دواجن: الحصر الفعلي للمزارع في مصر يحدد نسبة تكلفة الأعلاف

الكيلو بـ 17 جنيها.. الزراعيين تكشف أسباب تراجع أسعار الدواجن بالأسواق

انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. الفلاحين: يهدد الوصول لحلم الاكتفاء الذاتى.. والزراعيين: تعليمات رئاسية بتوفير السلع بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

سباق السيادة على السماء.. اليونان في طريقها إلى تفوق جوي ساحق على تركيا

جماعة الإخوان باعت 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين للمخابرات التركية| تفاصيل

المرأة الشيطان.. استغلت حبس زوجها وقتلت حماها لهذا السبب

علاج انخفاض ضغط الدم .. معلومات تريحك من هذا الشبح نهائيا

مين يقدر على الأهلي.. يهزم دجلة بثنائية ويوسع الفارق مع الوصيف

دولة جديدة تعلن عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود القصير.. أروى بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

على المرجيحة.. رشا مهدي تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور

دراسة حديثة.. كم من الوقت يظل الشخص مُعديًا بعد الإصابة بكورونا؟