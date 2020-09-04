خبير: سماسرة الدواجن يحددون الأسعار حسب العرض والطلب

أكد مسعد الوزان، خبير صناعة الدواجن، أن مهنة السمسرة ، لا تعرف الرحمة ، وأن السماسرة يحصلون على نسبة مالية من التاجر والمربي، إلى جانب قدرتهم على تحديد أسعار الدواجن يوميا؛ بحسب نسبة العرض والطلب.





وقال مسعد الوزان ، للإعلامى محمد غانم ، عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2":، انه رغم الطلب الكبير على دواجن الساسو الحمراء من المستهلكين؛ الا أن سعرها يتعرض للانخفاض بشكل مستمر، بسبب ضعف القوة الشرائية، ونطالب الدولة بتحديد سعر عادل؛ لتقليل خسائر المربن خاصة ان مصر تنتج يوميا 2.5 مليون طائر.





من جهته، أوضح السيد شعير ، أحد أشهر سماسرة الدواجن الساسو، أن مكسب السمسار محدد سواء من التاجر أو من المربي، بعكس سمسار الدواجن البيضاء ، الذى يخطط للضغط على المربى لحساب التاجر؛ لتحقيق أعلى مكسب من الإثنين بالرغم من ان السمسار هو الذى يحدد سعر الدواجن يوميا .



