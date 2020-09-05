تعرف على خطوات لـ تعديل السيارة بشكل آمن

، بل ورياضة أيضا ، خاصة بين الشباب,. الكثير من محبي السيارات يعشقون تعديل سياراتهم من أجل إضافة المظهر الجمالي لها، وتعديل السيارات هو هوايةبل ورياضة أيضاخاصة بين الشباب,.





وفي هذا السياق نعرض عليكم أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند تعديل سيارتك





1-نظام التعليق

يوجد جانبين مهمين في نظام التعليق، النوابض Springs، والتي تتحكم في ارتفاع السيارة وقدرتها على امتصاص المطبات والتحكم في تدحرج الجسد، ومثبتات الاهتزاز Dampers، والتي تتحكم في سرعة النوابض أثناء الارتفاع والانخفاض مع المطبات؛

لذلك يجب البحث جيدًا عن مكونات التعليق التي تناسب موديلك وأسلوبك في القيادة، حيث تعرض الشركات مجالًا واسعًا من مكونات التعليق، بعضها قد يضر براحتك أثناء القيادة لصالح الأداء وبعضها يوازن بين الاثنين بشكل أفضل.

وقبل أن تقوم بخفض ارتفاع سيارتك لتحسين أدائها يجب عليك التأكد من احتياجك أولا لأي قطع أخرى تضبط وضعية السيارة علي القطعة الجديدة فمجال تعديل السيارات واسع و كبير للغاية ويجب ان تتعلمة حق التعلم قبل الشروع في تعديل سيارتك .