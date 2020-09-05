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سيارات

تعرف على خطوات لـ تعديل السيارة بشكل آمن

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
تعديل السيارة
تعديل السيارة
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اشرف عطية
الكثير من محبي السيارات يعشقون تعديل سياراتهم من أجل إضافة المظهر الجمالي لها، وتعديل السيارات هو هواية، بل ورياضة أيضا، خاصة بين الشباب,.

وفي هذا السياق نعرض عليكم أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند تعديل سيارتك . 

1-نظام التعليق

يوجد جانبين مهمين في نظام التعليق، النوابض Springs، والتي تتحكم في ارتفاع السيارة وقدرتها على امتصاص المطبات والتحكم في تدحرج الجسد، ومثبتات الاهتزاز Dampers، والتي تتحكم في سرعة النوابض أثناء الارتفاع والانخفاض مع المطبات؛ لذلك يجب البحث جيدًا عن مكونات التعليق التي تناسب موديلك وأسلوبك في القيادة، حيث تعرض الشركات مجالًا واسعًا من مكونات التعليق، بعضها قد يضر براحتك أثناء القيادة لصالح الأداء وبعضها يوازن بين الاثنين بشكل أفضل.

وقبل أن تقوم بخفض ارتفاع سيارتك لتحسين أدائها يجب عليك التأكد من احتياجك أولا لأي قطع أخرى تضبط وضعية السيارة علي القطعة الجديدة فمجال تعديل السيارات واسع و كبير للغاية ويجب ان تتعلمة حق التعلم قبل الشروع في تعديل سيارتك . 

2-الفرامل

من الجيد أن تقوم بتحسين فرامل سيارتك ويجب عليك التأكد ان دوارات الفرامل في حالة جيدة ومهواة، وأن تقوم بتغير سوائل الفرامل وتشتري أقراص مكابح عالية الأداء، ولكن لاحظ أن الجانب المقابل لتحسين الفرامل هو إثارة المزيد من الغبار والصخب عند القيادة .

3-الإطارات

يجب عليك فهم سر إلاطارات من حيث الأداء فلكل اطار تصنيفات الحرارة المتعلقة به حيث توجد إطارات خاصة تعمل بشكل ممتاز في الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، وإطارات أخرى تقدم أداء مناسب لجميع أنواع المناخ، ولكنها لن تعمل بنفس جودة إطارات الصيف في الأجواء الحارة.. اختر إطاراتك بشكل يناسب ظروف حرارة المكان الذي ستعمل به السيارة.
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