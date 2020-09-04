ألسن عين شمس تعلن شروط التحويلات ونقل القيد.. اعرف التفاصيل الآن

أعلنت جامعة عين شمس، شروط التحويلات ونقل القيد في كلية الألسن بجامعة عين شمس للعام الدراسي 2020/2021.

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فبالنسبة لـ الفرق الأعلى، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول الطلاب المستجدين فى محيط التوزيع الجغرافي وأن كل طالب وزع على حسب مكانه المحدد له فى الجامعات المصرية، وعلى هذا الأساس لن تقبل كلية الألسن أي تحويلات من الكليات الأخرى المناظرة والجدير بالذكر أن التحويلات تتم على أساس مكان شهادة الثانوية العامة التى حصل عليها الطالب وأن كلية الألسن أصبحت الآن كلية معتمدة ولا يوجد كلية معتمدة مناظرة لها.





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وبالنسبة لنقل القيد، تقبل الكلية هذه التحويلات بشرط حصول الطالب على مجموع كلية الألسن وأن يراعي مجموع اللغات الثلاث، ولا بد أن يبدأ الطالب المنقول قيده بكلية الألسن من الفرقة الأولى وأن تطبق عليه شروط التشعيب في السنة التي حصل فيها على شهادة الثانوية العامة.





وبالنسبة لــ المؤهلات العليا، فتنفيذا قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي ينص على قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق للدراسة بالجامعات المصرية من الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العليا من إحدى الكليات الجامعية التابعة للجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972يتم قبول طلبة المؤهلات العليا بالكلية بشرط التفرغ الكامل للدراسة والانتهاء من أداء الخدمة العسكرية.





أما عن برامج الساعات المعتمدة ، فتشترط الكلية لقبول الطالب أن يكون حاصلًا على مجموع الكلية أو مجموع إحدى كليات الألسن الواقعة ضمن قطاع الألسن الذي يشمل كليات الألسن في (الإسماعلية – كفر الشيخ –بنى سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – أسوان) وفق ما يقره مكتب تنسيق الثانوية العامة.





وبالنسبة لـ المكفوفين ، ليس لهم شروط تشعيب داخلية بكلية الألسن و لهم الحق في الالتحاق بأقسام (عربى – إيطالى- أسبانى) بشرط اجتيازه في امتحان الكتابة على الحاسب الآلى بمعرفة هذه الأقسام وفقًا لقرار مجلس الجامعة بتاريخ 30/6/2014 وفى هذا الصدد وافق مجلس الكلية على قرار لجنة شئون التعليم والطلاب بضم قسم اللغة الإنجليزية للأقسام السابق ذكرها لقبول الطلاب المكفوفين بشرط أن يتقن الطالب الحاسب الآلى للمكفوفين حتى يتمكن من الكتابة بنفسه في الامتحان .