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رياضة

هولندا تفوز على بولندا بهدف نظيف في دوري الأمم الأوروبية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:20 م
هولندا وبولندا
هولندا وبولندا
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إسماعيل محمود
فاز المنتخب الهولندي على نظيره المنتخب البولندي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

هدف المباراة الوحيد سجله الهولندي بيرجوين لاعب توتنهام هوتسبير في الدقيقة 61، بعد متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله هاتوبير.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الهولندي للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد المنتخب البولندي عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

يذكر أن المنتخب الهولندي هو وصيف النسخة الماضية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
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