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رياضة

سيد عبد الحفيظ: إزاي الزمالك أحسن والفرق بينا 20 نقطة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:20 م
سيد عبد الخفيظ
سيد عبد الخفيظ
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محمد سمير
أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي غضبه الشديد من تدخل بعض مسؤولي الأندية الأخرى بالحديث عن مشاكل الفريق، وآخرها تغريم محمود عبد المنعم كهربا مليون جنيه بسبب مشادة في مران الفريق يوم الأربعاء الماضي.

تساءل عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي أنه عندما يتطرق للحديث بالأرقام، يقال له التزم بالحديث عن فريقك فقط، في المقابل نجد مقدمي ومراسلي قنوات أخرى يسألون مسؤولا بفريق آخر عن رأيه في موضوع كهربا.

وأضاف "من سطحية هذا المسؤول، قال إن فريقه يعيش أحلى أيام حياته والفارق بيننا 20 نقطة!!".

واستنكر عبد الحفيظ نغمة أخرى (رجعوا الأهلي) قائلا "الأهلي بطل الدوري في آخر 5 سنين ولم نخسر اللقب سوى مرة واحدة آخر 16 عاما، وفي المواسم الأخيرة كان الوصيف أندية أخرى مثل الإسماعيلي وسموحة والمقاصة، بينما يصارع المنافس التقليدي هذا الموسم على المركز الثاني".

وأردف "العقل راح.. الأهلي خسر 5 نقاط بالتعادل مع الإنتاج والخسارة مع الزمالك، ومع ذلك يقال إن الأهلي في المركز الرابع بعد الاستعانة بتقنية الفيديو".

وتساءل مدير الكرة بالأهلي في ختام تصريحاته "من الفريق الوحيد في مصر الذي لم يحتسب له ركلة جزاء واحدة منذ دخول الفار؟".
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