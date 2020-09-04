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توك شو

أحمد دياب: الرئيس السيسي جابر لـ خواطر الجميع .. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:26 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قسم التوك شو
قال الإعلامي أحمد دياب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنسان بالمعنى الحقيقي، ويتعامل مع الجميع بكل حب واحترام وتقدير.

وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي، هو رمز لـ جبر الخواطر، موضحًا أن الرئيس استمع اليوم لشكوى سيدة، تحتاج لـ علاج وعلى الفور أمر بتنفيذ كل ما تحتاجه تلك السيدة.

ولفت إلى أن الجميع فى مصر يحب الرئيس، لأنهم يعلمون جيدًا أنه يقدم كل ما هو صالح لهذا الشعب.

وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته التفقدية بشرق القاهرة باحدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع الي طلبها للعلاج موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية.

وقالت المواطنة للرئيس : « أنا تعبانة ضغط وسكر وكبد » ، فرد عليها الرئيس : « اللى انت عايزة هيتعمل » ، فأعطت المواطنة للرئيس أوراق علاجها ، وسألها الرئيس : « مين قالك لا .. احنا عنينا ليكى .. عايزة إيه تانى ».

ودعت السيدة للرئيس : « ان شاء الله يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ».

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