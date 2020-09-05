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أخبار البلد

صندوق عطاء: الإعاقة لا ينبغي أن تكون عقبة في طريق النجاح

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
أكد محمد عشماوى ،  نائب رئيس مجلس إدارة صندوق عطاء و نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي ، أن  هناك نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة لا يحصلون على خدمات التأهيل بسبب وجود معظم الموارد و الخدمات في المدن الكبرى، على الرغم من أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الوصول إليهم موجودون في المناطق الريفية".

وأضاف عشماوى فى تصريحاته أن الإعاقة لا ينبغي أن تكون عقبة في طريق النجاح وأن واجبنا الأخلاقي أن نستثمر الموارد والخبرات المتنوعة لديهم لتمكينهم من المشاركة في المجتمع".

الجدير بالذكر أن شركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة "عطاء" والهيئة الإنجيلية وقعا بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الأساسية للأطفال ذوي الإعاقة بالمناطق المهمشة .
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