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مرأة

5 سبتمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام..

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 5 سبتمبر فإن ذلك يعني أنك عاشق للسفر والاكتشاف.. تتمتع بالذكاء والحيوية، ولديك سرعة بديهة ويقظة ذهنية. أنت أيضا تحب التبادل الفكري، لكنك متقلب وغير ثابت مزاجيا.

نصيحة:

هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والهروب من الحزن سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

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