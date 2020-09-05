مزايا السيارات الخليجي والاختلافات بينها وبين باقي الأنواع

تتطابق اشكال موديلات وماركات السيارات من حيث كل شيء، ظاهريا، ولكن في الواقع تختلف السيارات الخليجية عن باقي السيارات من حيث المضمون والمحرك و اشياء اخري، سنتعرف عليها في هذا الموضوع .





ويتم تعديل المحرك في بعض السيارات تفاديًا لأرتفاع درجة حرارتة خصوصا انة سيعمل في بيئة حارة و تختلف أنظمة التصفية والمضخات و يتم لتستوعب الغبار الزائد في صحراء و غبار الخليج .





وحتي الريداتير يتم تعديلة ليصبح اكبر و يستطيع تبريد المحرك بشكل اسرع و مكيف الهواء تزيد كفاءته حتى يكون قادرا على تبريد السيارة في درجات الحرارة المرتفعة للتتناسب مع الخليج .





وتجري معالجة صاج السيارة ليحتمل الرطوبة و الرمال و درجات الحرارة و اشعة الشمس للتحمل العمل في بيئة شاقة علي عكس المواصفات الأمريكية لان الجو وظروف التشغيل فيها اسهل .





عند اعدة البيع يختلف سعر السيارة الخليجية المواصفات اكثير من السيارة العادية بما يتراوح من 5 الي 10 الاف جنية نظرا لانها تتحمل اكثر من السيارات العادية .