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سيارات

مزايا السيارات الخليجي والاختلافات بينها وبين باقي الأنواع

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
السيارات الخليجي
السيارات الخليجي
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اشرف عطية
تتطابق اشكال موديلات وماركات السيارات من حيث كل شيء، ظاهريا، ولكن في الواقع تختلف السيارات الخليجية عن باقي السيارات من حيث المضمون والمحرك و اشياء اخري، سنتعرف عليها في هذا الموضوع . 

ويتم تعديل المحرك في بعض السيارات تفاديًا لأرتفاع درجة حرارتة خصوصا انة سيعمل في بيئة حارة و تختلف أنظمة التصفية والمضخات و يتم لتستوعب الغبار الزائد في صحراء و غبار الخليج .

وحتي الريداتير يتم تعديلة ليصبح اكبر و يستطيع تبريد المحرك بشكل اسرع و مكيف الهواء تزيد كفاءته حتى يكون قادرا على تبريد السيارة في درجات الحرارة المرتفعة للتتناسب مع الخليج .

وتجري معالجة صاج السيارة ليحتمل الرطوبة و الرمال و درجات الحرارة و اشعة الشمس للتحمل العمل في بيئة شاقة علي عكس المواصفات الأمريكية لان الجو وظروف التشغيل فيها اسهل . 

عند اعدة البيع يختلف سعر السيارة الخليجية المواصفات اكثير من السيارة العادية بما يتراوح من 5 الي 10 الاف جنية نظرا لانها تتحمل اكثر من السيارات العادية . 
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