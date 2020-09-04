عدد مرات شق صدر النبي.. فيديو

ما عدد مرات شق صدر النبي .. سؤال ورد للدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





أوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية، أن عدد مرات شق صدر النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتان الأولى كانت وهو صغير ومرة أخرى كانت في معجزة الاسراء والمعراج.









وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المشهور أن صدر النبي - صلى الله عليه وسلم- شق ثلاث مرات، الأولى: وهو صغير أثناء فترة رضاعته - عليه الصلاة والسلام- ووجوده مع السيدة حليمة السعدية، وهي مرضعته - صلى الله عليه وسلم-.









وأضاف « شلبي» أن المرة الثانية: كانت عند البعثة، مضيفا: «كان عمر النبي - صلى الله عليه وسلم-حينئذ 40 سنة»، والثالثة: في رحلة الإسراء والمعراج.





وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أن هناك من العلماء من يزيد مرة رابعة، وهي: عندما كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يبلغ من العمر 10 سنوات.